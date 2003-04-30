brazbogdan657

Лучший спец в своем деле.

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Мое имя Богдан, немного расскажу о себе.

Мои главные качества - ответственность,креативность, внимательность.

За любую работу берусь с удовольствием, работаю не только ради денег,но и ради удовлетворения.

Работаю с текстами, изучаю иностранные языки. На уровне носителя знаю английский и польский язык.

Ранее работал на биржах фриланса адвего и воркзилла.

Так же занимаюсь работой в Инстаграмме, изучаю таргет.

Буду рад сотрудничеству с каждым из Вас.