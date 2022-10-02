Справляюсь со своей задачей максимально качественно

Всем привет! Меня зовут Коля, мне 32 года. Живу в Украине, в Черниговской обл.

О сайте узнал, к сожалению, совсем недавно.

Работаю с текстами уже более 2 х лет.

Русский и украинский языки -мои родные. Имею неплохие знания английского, немецкого языков!

Активно занимаюсь переводами текстов на данных языках.

Отлично справляюсь с рерайтингом, копирайтингом, редактированием.

Также проверяю тексты на уникальность и корректирую их по необходимости.

Выполняю работу максимально быстро и качественно! За приемлемую оплату.

Если есть желание, можете сами в этом убедиться.

Буду рад сотрудничеству!