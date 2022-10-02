Справляюсь со своей задачей максимально качественно
Всем привет! Меня зовут Коля, мне 32 года. Живу в Украине, в Черниговской обл.
О сайте узнал, к сожалению, совсем недавно.
Работаю с текстами уже более 2 х лет.
Русский и украинский языки -мои родные. Имею неплохие знания английского, немецкого языков!
Активно занимаюсь переводами текстов на данных языках.
Отлично справляюсь с рерайтингом, копирайтингом, редактированием.
Также проверяю тексты на уникальность и корректирую их по необходимости.
Выполняю работу максимально быстро и качественно! За приемлемую оплату.
Если есть желание, можете сами в этом убедиться.
Буду рад сотрудничеству!
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