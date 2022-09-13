Набор текста с аудиозаписи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт252 заявки2372 просмотра

Здравствуйте, у меня есть два аудио файла, длиною каждый по 30 минут. Нужно будет перепечатать их в Word-ский файл, для каждой записи, должен быть отдельный файл. Работы лёгкая, подойдёт для новичков. За всю работу будет заплачено 3 000 рублей.

3 года назад
guest_1663078738071
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Руслан
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Федор
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Настя
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Гульназ
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Асель
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Майя
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Віка
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Айнур
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ксения
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данила
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данилюк
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Карина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Володимир
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Крістіна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Таисия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
София
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксюша
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Никита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Софія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Таисия
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Камилла
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данило
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валентин
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Руслан
 
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Іра
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталия
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Доминика
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Гульпериза
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дари
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Мадина
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
44 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Иван
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
Евгения
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Петр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Яна
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лада
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерій
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Марина
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Настя
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Марианна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Исмаил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Котляренко
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Василий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данила
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Назым
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тамара
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мариам
 
33 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Тавіфа
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ильяс
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Геннадий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данила
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Азат
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сюзанна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ангеліна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аглая
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даніела
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Галина
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Станислав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Каріна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Елена
 
44 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Бекжан
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
44 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эмилия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ира
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Альбеков
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Добжанська
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Світлана
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тетяна
 
60 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лілія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юліанна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роксолана
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Карина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Валерий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Софья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лілія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данил
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Влад
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Настя
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Илья
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
21 год
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алена
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 отзывов
3 года назад
Юлія
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ірина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталия
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алёна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Елена
 
52 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вернер
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Егор
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Давид
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
3 года назад
Оксана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анжелика
 
58 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артур
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Карина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Арайлым
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Елена
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Роман
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Макс
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кам
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Генрих
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Мария
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
6 дней назад
3 года назад
Анна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дарина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Ольга
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Інна
 
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дэнни
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Данила
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ирина
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Владимир
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Денис
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Марк
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Поздравление на свадьбу

    Требуется создать оригинальное поздравление на свадьбу объемом 1000 символов. Необходимо написать текст, который будет трогательным и запоминающимся, идеально подходящим для свадебного торжества. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер

    $70

    Требуется копирайтер для написания текстов на тему IT технологий, включая серверы и приложения. Необходимы тексты с умеренной долей маркетинга. Понимание темы обязательно, требуется портфолио с примерами ранее написанных материалов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно написать тексты на сайт по продаже полиэтиленовой упаковки

    Требуется написать тексты для категорий сайта по продаже полиэтиленовой продукции, таких как стрейч пленка, пакеты zip lock и пленка для теплиц. Тексты должны быть уникальными, понятными и содержать информацию о производстве, технических характеристиках и преимуществах продукции. Объем текста — 1000-1200 символов без пробелов. Обязательно использование ключевых слов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать статью на 2000 символов без пробелов

    $10

    Требуется написать статью объемом 2000 символов без пробелов на тему онлайн займов. Ознакомьтесь с техническим заданием, в котором представлен пример. Работа должна быть выполнена быстро и оплачивается высоко.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 20 статей по автомобильной тематике

    Требуется написать 20 информационных статей по ТЗ для автомобильного сайта. Темы включают ремонт, аккумуляторы, масла и общие автомобильные вопросы. Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробела, средний объем статей - 5000 символов. Подробные требования будут предоставлены заинтересованным исполнителям.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу копирайтера для финансового блога

    Требуется копирайтер для ведения финансового блога. Необходимо ежедневно писать обзоры новостей с финансовых рынков объемом 300-500 слов. Идеальный кандидат должен иметь опыт в копирайтинге и интерес к финансовым темам.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Описания к статьям

    Требуется написание уникальных описаний к статьям в виде вступлений. Каждое описание должно состоять из 5-6 средних предложений и иметь уникальность 80-100%. Оплата составляет 10 рублей за описание, выплата производится на Яндекс.Кошелек. Подходите к каждой статье с учетом ее тематики и содержания.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер по новостям криптовалюты

    Требуется копирайтер для перевода и адаптации материалов о криптовалюте для русскоязычных читателей. Формат работы: ежедневные новости для Telegram, статьи на сайт раз в неделю и публикации в Facebook/Instagram каждые 3-4 дня. Уникальность текстов должна составлять 90-100%, с допустимым уровнем воды 15-20% и спама 30-60%.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти статью заданной тематики и составить завершенный текст

    Требуется составить ряд статей на музыкальную тематику. Необходимо найти подходящие тексты, отобрать полезную информацию и создать логически завершенный текст. Формат свободной разговорной формы, без воды. Работа некоммерческая, предпочтение будет отдано фрилансерам с невысокой ставкой. Оплата через PayPal.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    3 года назад