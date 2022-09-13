Набор текста с аудиозаписи

Здравствуйте, у меня есть два аудио файла, длиною каждый по 30 минут. Нужно будет перепечатать их в Word-ский файл, для каждой записи, должен быть отдельный файл. Работы лёгкая, подойдёт для новичков. За всю работу будет заплачено 3 000 рублей.