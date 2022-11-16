Дизайн, работа с текстом

Владею ПК на уровне пользователя MS Office (Word, Exel, Powerpoint), навыками работы с редакторами изображений (Пример: Photoshop), графическими редакторами (Procreate), опыт работы администрирования, наполнение контентом и оформление страниц в соцсетях. Ответственно подхожу к любой поставленной задаче, прислушиваюсь к замечаниям и оперативно реагирую на любые корректировки в процессе работы. Легко, быстро и с большим энтузиазмом осваиваю новое, разберусь с интересом в любой сфере.