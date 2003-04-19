Помогу Вам в любом деле! Пока кто-то обещает, я делаю!

Приветствую! Меня зовут Евгения.

В связи с ситуацией в Украине, я решила пойти на фриланс. В совершенстве владею английским, немецким, русским и украинскими языками, а так же продвинутым испанским и французским.

Есть большой опыт в работе с текстами: набор, перевод, транскрибация, редактирование.

Всегда работаю на результат и продолжаю улучшать свои навыки, ведь нет предела совершенству!

Помогаю с написанием контрольных работ и художественных текстов. С радостью добавлю в ваш текст новых "красок", легкости и разнообразия.

Буду рада сотрудничеству!