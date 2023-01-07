Ваш лучший исполнитель в любой поставленной задаче.

Ваш лучший исполнитель в любой поставленной задаче.Добро пожаловать на мой профиль!Мое имя Денис, я очень люблю свою работу.Я проживаю в Украине, в связи с войной в нашей стране решил перейти на фриланс. Сам по себе я человек ответственный за все,за что берусь, довожу любое дело до конца.Работаю по поставленной задаче, укладываюсь в сроки.Являюсь активным пользователем социальных сетей, пишу рецензии и отклики на фильмы или статьи.Так же сам пишу статьи по заданной тематике с соблюдением уникальности.Ранее работал на сайте адвего и колотибабло.Изучаю польский язык.Идеально знаю украинский(мой родной язык), английский.Буду рад сотрудничеству с вами.