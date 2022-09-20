1999Sofi-kan

копирайтер/переводчик-фрилансер английский/чешский/корейский

Здравствуйте! Меня зовут Софья, мне 23 года. С 2017 г. по 2021 г. проходила обучение в Чехии, Праге в Metropolitan University на факультете Anglophone Studies. Свободно владею английским и чешским языками и нахожусь в процессе изучения южно-корейского. Могу выполнять исключительно удалённые работы по переводам на различные тематики. Имеется не официальный опыт работы переводчиком-фрилансером, выполняла различные переводы текстов, видео и аудио файлов на протяжении 2-ух лет.