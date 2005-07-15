Мастер своего дела! Работа на результат!

Я ваш сотрудник и правая рука !

Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро!

Украинский и Русский - мои родные языки которыми я владею совершенства.

На высоком уровне владею английским, немецким, французским и испанский, белорусский.

Имею значительный опыт в переводах ,наборе редактирование текстов.

Также проверяю тексты на уникальность

Работаю на результат и на совесть выполню заказы быстро, качественно для вас и по хорошей цене.

Буду рад сотрудничеству!