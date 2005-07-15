Мастер своего дела! Работа на результат!
Я ваш сотрудник и правая рука !
Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро!
Украинский и Русский - мои родные языки которыми я владею совершенства.
На высоком уровне владею английским, немецким, французским и испанский, белорусский.
Имею значительный опыт в переводах ,наборе редактирование текстов.
Также проверяю тексты на уникальность
Работаю на результат и на совесть выполню заказы быстро, качественно для вас и по хорошей цене.
Буду рад сотрудничеству!