ОБРАЗОВАНИЕ: среднее, неоконченное высшее (биологический факультет, специализация - биохимия и биотехнология)
НАВЫКИ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: умение красиво и грамотно писать тексты, транскрибирование, расшифровка аудио и видео, перевод с английского на русский, копирайтинг, постинг, написание статей, перфекционизм в проделываемой работе, ответственность, желание заработать
НЕКОТОРЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
1).Онлайн-курс «Секреты хороших текстов» на базе ЦНОТ СПбГЭТУ "ЛЭТИ".
2).Онлайн-курс «Практика устного и письменного перевода» на базе Томского государственного университета.
3).Участие в образовательной программе на английском языке "Применение нанотехнологий в биологии", проведенный совместно с ведущим ученым Университета Северной Каролины Джеффри Диком, на базе Алтайского государственного университета.
4).Онлайн-курс «Теоретические основы изучения иностранных языков» на базе Томского государственного университета.
5).Онлайн курс Безопасность в интернете