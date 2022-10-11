Транскрибирование, расшифровка аудио и видео, перевод с английского на русский, копирайтинг, постинг, написание статей

ОБРАЗОВАНИЕ: среднее, неоконченное высшее (биологический факультет, специализация - биохимия и биотехнология)

НАВЫКИ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: умение красиво и грамотно писать тексты, транскрибирование, расшифровка аудио и видео, перевод с английского на русский, копирайтинг, постинг, написание статей, перфекционизм в проделываемой работе, ответственность, желание заработать

НЕКОТОРЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

1).Онлайн-курс «Секреты хороших текстов» на базе ЦНОТ СПбГЭТУ "ЛЭТИ".

2).Онлайн-курс «Практика устного и письменного перевода» на базе Томского государственного университета.

3).Участие в образовательной программе на английском языке "Применение нанотехнологий в биологии", проведенный совместно с ведущим ученым Университета Северной Каролины Джеффри Диком, на базе Алтайского государственного университета.

4).Онлайн-курс «Теоретические основы изучения иностранных языков» на базе Томского государственного университета.

5).Онлайн курс Безопасность в интернете