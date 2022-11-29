Около 35 лет профессионально занимаюсь делопроизводством.
Люблю работать с текстами.
В совершенстве владею русским и украинским языком. Также владею английским языком.
Ответственно отношусь к работе и поставленным задачам.
Пишу статьи по заданным темам с соблюдением всех требований и сроков.
Пишу рецензии. Работаю в Фейсбуке с клиентами.
Все 35 лет работаю на одном предприятии. С 24 февраля я оказалась "трудоустроенной безработной".
После долгих размышлений я решила заняться тем, чем мне нравится и лежит душа.
Да и, честно сказать, надоело работать на "дядю" от звонка до звонка.
Сегодня, в такое тяжелое время для нас и нашей страны, решила сменить род деятельности поработать на себя и свою семью.
Очень буду рада как временному, так и долгосрочному сотрудничеству!
До встречи!
Портфолио
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