Свобода

Около 35 лет профессионально занимаюсь делопроизводством.

Люблю работать с текстами.

В совершенстве владею русским и украинским языком. Также владею английским языком.

Ответственно отношусь к работе и поставленным задачам.

Пишу статьи по заданным темам с соблюдением всех требований и сроков.

Пишу рецензии. Работаю в Фейсбуке с клиентами.

Все 35 лет работаю на одном предприятии. С 24 февраля я оказалась "трудоустроенной безработной".

После долгих размышлений я решила заняться тем, чем мне нравится и лежит душа.

Да и, честно сказать, надоело работать на "дядю" от звонка до звонка.

Сегодня, в такое тяжелое время для нас и нашей страны, решила сменить род деятельности поработать на себя и свою семью.

Очень буду рада как временному, так и долгосрочному сотрудничеству!

До встречи!