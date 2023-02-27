yelyzaveta10

Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. я являюсь копирайтером с достаточным опытом работы, для выполнения любых заданий. Так же рассматриваю работу переводчиком с/на польский язык, уровень В2/С1. Легко обучаема,по этому рассматриваю любую удалённую работу во всех сферах деятельности. Могу проводить консультации по ведению бизнеса, переезду, поступлением в университет, изучения языка, законов для граждан Украины и просто о жизни в Польше. Близка тема красоты, семьи, материнства, психологии, менеджмента, духовного развития, питания, но готова взяться за любую тему! так, как на этой сайте я новичок, возьму любые проекты для пополнения портфолио и знакомства со мной. Сотрудничество с моими навыками будет приятным и полезным, поверьте, я вас не подведу!