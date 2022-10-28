Ваш лучший фрилансер!
Приветствую!
С радостью помогу вам в любом деле!
Я веб-дизайнер ,переводчик , копирайтер , являюсь пользователем социальных сетей,работаю в инстаграме ,тиктоке, фейсбуке ,пишу отзывы,опросы,тесты.
Украинский и русский -мои родные языки,которыми я владею в совершенстве. Свободно владею английским, немецким, польским, французским и испанским.
Есть опыт в разработке сайтов .
Создам дизайн ,учитывая все детали и пожелания.
Работаю быстро ,качественно и за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству!