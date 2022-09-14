Написать статью на строительную тематику

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Закрыт12 заявок363 просмотра

Написать коммерческую статью по моей структуре объемом 15к символов по теме Поклейка обоев

ТЗ по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1rkF0xG0AkIpoyZ8lUHn_FQe6JuSm1BvOxueVnyRyLBg/edit

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