Необходимо набрать текст с двух аудиофайлов длиной 30 минут каждый. Для каждой записи требуется создать отдельный Word-файл. Работа подходит для новичков, оплата составит 3 000 рублей за всю работу.
Написать статью на строительную тематику
Написать коммерческую статью по моей структуре объемом 15к символов по теме Поклейка обоев
ТЗ по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1rkF0xG0AkIpoyZ8lUHn_FQe6JuSm1BvOxueVnyRyLBg/edit
Заявки фрилансеров
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