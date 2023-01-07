CEO копирайтинг, переводы , стили HTML, CSS.

Пишу статьи для блогов, сайтов с СЕО оптимизацией и тегами. Дипломные курсовые работы, наполнение каталогов, новостной контент, переводы,описание каталогов,обзор продуктов,товарных линеек. Работаю 8 лет , пишу тексты любой тематики. Креативность, грамотность , уникальность текстов.