CEO копирайтинг, переводы , стили HTML, CSS.
Пишу статьи для блогов, сайтов с СЕО оптимизацией и тегами. Дипломные курсовые работы, наполнение каталогов, новостной контент, переводы,описание каталогов,обзор продуктов,товарных линеек. Работаю 8 лет , пишу тексты любой тематики. Креативность, грамотность , уникальность текстов.
Портфолио
- Туристичний бізне25 просмотров
- Туристичний бізне18 просмотров
- Магазин покриттів28 просмотров
- Магазин техніки для кавомашин26 просмотров
- Косметика по догляду22 просмотра
- Туристичний бізнес20 просмотров
- Портфоліо28 просмотров
- Портфоліо23 просмотра
- Портфоліо22 просмотра