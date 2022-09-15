Необходимо написать коммерческую статью объемом 15 тысяч символов на тему поклейки обоев. Статья должна соответствовать заданной структуре. Техническое задание доступно по ссылке. Ожидается качественный контент, который привлечет внимание целевой аудитории.
Копирайтер (создание и заполнение макета портфолио компании)
Привет! Мы ищем копирайтера с опытом работы в IT от 1 года для работы над краткосрочным проектом.
О проекте
В основе проекта создание и заполнение макета портфолио компании. Проект короткий и длится несколько недель.
Вам необходимо взять входящую информацию (предоставленную в виде таблицы) и описать ее для макета. Но если информации для описания недостаточно, вам нужно будет связаться с менеджерами напрямую.
Расположение
Где угодно, но наша команда будет работать в часовом поясе Украины.
Предыдущий опыт
Не менее 1 года в сфере IT
Требования к языку
Английский - продвинутый уровень разговорной и письменной речи.
Украинский или русский уровень - Хороший разговорный и письменный язык.
Софт скилы
- Навыки коммуникации.
- Подотчетность
- Внимание к деталям
- Дисциплина
- Поиск оптимального решения с командой;
- Общение напрямую с командой разработчиков клиента.
- Проектная работа
- Гибкий график
Тестовое задание → Собеседование с HR → Предложение
Пример макета, который нужно будет сделать в тестовом задании, прикреплен.
Текст, что нужно перевести предоставляю.
Заявки фрилансеров
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