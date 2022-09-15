Привет! Мы ищем копирайтера с опытом работы в IT от 1 года для работы над краткосрочным проектом.

О проекте

В основе проекта создание и заполнение макета портфолио компании. Проект короткий и длится несколько недель.

Вам необходимо взять входящую информацию (предоставленную в виде таблицы) и описать ее для макета. Но если информации для описания недостаточно, вам нужно будет связаться с менеджерами напрямую.

Расположение

Где угодно, но наша команда будет работать в часовом поясе Украины.

Предыдущий опыт

Не менее 1 года в сфере IT

Требования к языку

Английский - продвинутый уровень разговорной и письменной речи.

Украинский или русский уровень - Хороший разговорный и письменный язык.

Софт скилы

Навыки коммуникации.

Подотчетность

Внимание к деталям

Дисциплина

Поиск оптимального решения с командой;

Общение напрямую с командой разработчиков клиента.

Проектная работа

Гибкий график

Тестовое задание → Собеседование с HR → Предложение

Пример макета, который нужно будет сделать в тестовом задании, прикреплен.

Текст, что нужно перевести предоставляю.