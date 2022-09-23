rudsvetlana

Люблю доводить дело до конца! Качественная работа и своевременное выполнение задания!

Здравствуйте!

Меня зовут Светлана, я помогу вам с переводом текстов таких языков:

русский,украинский,английский

Имею опыт в переводе и редактировании текстов различной тематики!

В прошлом я хореограф,работала с детками и нахожу общий язык с людьми.

Уверена это очень важно для любой работы, также работаю в соц.сетях,пишу отзывы на различных веб ресурсах!

И в полной уверенности,что и с Вами мы найдем общий язык.

Буду рада сотрудничать именно с Вами)