Привет! Нужно написать работу на строительную тематику.

Желательно, чтобы Вы были знакомы с европейскими нормами, программами RFEM, Scia-Engineer. Имели техническое понимание, как различные несущие конструкции зависят от выбора материала.

Нужно будет также сделать небольшой ресёрч по некоторым строительным материалам.

В идеале, если Вы еще знаете немецкий, но необязательно :)