Выполнение пары небольших заданий

Здравствуйте. Есть готовый дизайн в PSD, необходимо сделать верстку и натянуть на wordpress. ТРЕБОВАНИЯ: кроссбраузерность, адаптивность под любые устройства, валидный код, оптимизация JS-скриптов/css и изображений. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ обратить на скорость загрузки сайта и "облегчение" дизайна ...
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Ищу HTML-верстальщика для работы над парой изменений на сайте:
1. Нужно сделать сайт более оптимизированным под мобильные устройства (тут нужна будет консультация, а потом реализация).
2. Нужно с помощью CSS правильно расположить два блока друг относительно друга.
Периодически взникают и другие задания, но эти два пока что основные.
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