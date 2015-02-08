Выполнение пары небольших заданий

HTML-версткаЗавершен16 заявок233 просмотра
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Ищу HTML-верстальщика для работы над парой изменений на сайте:

1. Нужно сделать сайт более оптимизированным под мобильные устройства (тут нужна будет консультация, а потом реализация).

2. Нужно с помощью CSS правильно расположить два блока друг относительно друга.

Периодически взникают и другие задания, но эти два пока что основные.

9 лет назад
Jenia
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
sarandi_maxim
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Максим помог с решение проблем с HTML/CSS. Качеством услуг доволен.
Ответственный и понимающий человек. Оплата моментально и даже больше, чем заслужил.
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