Выполнение пары небольших заданий

Ищу HTML-верстальщика для работы над парой изменений на сайте:

1. Нужно сделать сайт более оптимизированным под мобильные устройства (тут нужна будет консультация, а потом реализация).

2. Нужно с помощью CSS правильно расположить два блока друг относительно друга.

Периодически взникают и другие задания, но эти два пока что основные.