Натяжка дизайна

HTML-версткаЗавершен14 заявок225 просмотров
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Здравствуйте. Есть готовый дизайн в PSD, необходимо сделать верстку и натянуть на wordpress.

ТРЕБОВАНИЯ: кроссбраузерность, адаптивность под любые устройства, валидный код, оптимизация JS-скриптов/css и изображений.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ обратить на скорость загрузки сайта и "облегчение" дизайна без потери качества изображений.

Небольшое техническое допиливание шаблона.

Оплата ЯД. Указывайте сроки и цену. Спасибо

9 лет назад
Solomon321
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
nXs
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$110
4 дня
Могу порекомендовать как классного специалиста. Артем качественно и быстро выполнил задачу, постоянно находился на связи, быстро и точно проводил необходимые корректировки, вносил изменения, не оговоренные в ТЗ. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще!
Иван отличный заказчик, в процессе работы не возникало никаких проблем. Сотрудничеством доволен на 110%, надеюсь будем работать еще. Однозначно рекомендую.
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