Подключение к хранилищу через VPN и TortoiseSVN

Добрый день!

Для работы необходим доступ.

Способ взаимодействия следующий:

у тебя есть доступ к:

- веб-морде(админке) нашего сервера.

- SVN репозиторию, от куда будешь брать исходники (админки) и заливать свои исправления в него обратно.

Я буду забирать с репозитория исходники, доработанные тобой и «заливать» на сервер и обновлять «админку». После чего Ты и Мы будем наблюдать, что получилось.