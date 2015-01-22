Верстка сайта одностраничника

Нужно сделать верстку и интегрировать на CMS Joomla Этот макет как для главной так и для внутренних страниц. Правила верстки соблюсти по аналогии с http://www.stoun.ru/ Цена и сроки Нужно сделать оперативно и профессионально.
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Добрый день! необходима верстка одностраничника. Ниже по пунктам набросал основные моменты.
1. С точным соблюдением всех деталей в шаблоне (отступы, шрифты, их размеры и других элементов)
2. Необходима верстка полностью валидная. Также нужен чистый код, т.е. все элементы в свой стиль в общий файл css
3. В верстке такие заголовки как "наши преимущества, выберети свой способ, наши примеры, оставьте заявке" должны быть одним стилем, но только "выберите свой способ" в теге H1
4. Две формы отправки сообщения (сверху и снизу) + одна всплывающая при нажатии на кнопку подключить в разделах комплекты
5. При нажатии на изображения комплектов или примеров работ всплывающееся увеилченное изображение.
Так же, чтобы было не так уныло, несколько эффектов:
1. При открытии страницы в шапке должен выезжать текст как примерно на этом сайте (idacha . spb . ru). Но две верхние полосы будут выезжать справа или сверху(пока не определился), нижняя слева.
2. В разделе примеры наших работ необходим такой же или подобный эффект как на сайте (загородный - интернет . рф) в разделе "минусы наших конкурентов"
3. Изображения комплектов 4g интернета, 3g интернета, спутникового интернета при сдвиге вниз страниицы, должны иметь такой же эффект как на сайте (spb - tricolor . ru), в разделе телеканалы, видно, когда страница проматываетс вниз.
Прикрепил фотографию исходника. Макет в PSD отправлю по запросу.
Указывайте пожалуйста стоимость.
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