Верстка сайта одностраничника

Добрый день! необходима верстка одностраничника. Ниже по пунктам набросал основные моменты.

1. С точным соблюдением всех деталей в шаблоне (отступы, шрифты, их размеры и других элементов)

2. Необходима верстка полностью валидная. Также нужен чистый код, т.е. все элементы в свой стиль в общий файл css

3. В верстке такие заголовки как "наши преимущества, выберети свой способ, наши примеры, оставьте заявке" должны быть одним стилем, но только "выберите свой способ" в теге H1

4. Две формы отправки сообщения (сверху и снизу) + одна всплывающая при нажатии на кнопку подключить в разделах комплекты

5. При нажатии на изображения комплектов или примеров работ всплывающееся увеилченное изображение.

Так же, чтобы было не так уныло, несколько эффектов:

1. При открытии страницы в шапке должен выезжать текст как примерно на этом сайте (idacha . spb . ru). Но две верхние полосы будут выезжать справа или сверху(пока не определился), нижняя слева.

2. В разделе примеры наших работ необходим такой же или подобный эффект как на сайте (загородный - интернет . рф) в разделе "минусы наших конкурентов"

3. Изображения комплектов 4g интернета, 3g интернета, спутникового интернета при сдвиге вниз страниицы, должны иметь такой же эффект как на сайте (spb - tricolor . ru), в разделе телеканалы, видно, когда страница проматываетс вниз.

Прикрепил фотографию исходника. Макет в PSD отправлю по запросу.

Указывайте пожалуйста стоимость.