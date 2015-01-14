Поставить сайт на домен и хостинг

HTML-версткаЗакрыт10 заявок219 просмотров
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Сайт слетел с домена за неуплату в свое время. У меня есть он в файлах, его копия. Хотелось бы восстановить, на домен и хостинг. Сайт уже был на платформе, не знаю нужно ли будет ее заново ставить или нет?

В общем - есть сайт сверстанный) задача что бы я нажала на ссылку адресную и все работало))

может будут пара доработок за доп. плату) но сначала просто хочу что бы все работало

Ваша цена?

p/s есть копия сайта но нету дампа базы данных(так написал верстальщик, когда скидывал копию)

9 лет назад
Kseniez
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Добрый день! Итак, что получилось. Было задание, восстановить сайт с бэкапа. Из личных сообщений с заказчицей: >Как бы информация которая была на сайте — фиг с ней. мне главное восстановить сам сайт. что бы я заново могла его заполнить.) Как только я восстановил сайт с бэкапа, заказчица сказала что ее шаблона нету в данном бэкапе и что ей моя работа не требуется. Из личных сообщений: >Вебмани., но 10$ я за это не буду платить, особенно по нынешнему курсу. потому что я рассчитывала за эти деньги увидеть готовый сайт. После того как я спросил, будет ли моя услуга по восстановлению из бэкапа оплачена, она выбрала меня как "сотрудничество не состоялось". Итоги: Из плюсов: - постановка задачи четкая; - всегда на связи Из минусов: - работа не оплачена
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