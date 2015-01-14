Поставить сайт на домен и хостинг

Сайт слетел с домена за неуплату в свое время. У меня есть он в файлах, его копия. Хотелось бы восстановить, на домен и хостинг. Сайт уже был на платформе, не знаю нужно ли будет ее заново ставить или нет?

В общем - есть сайт сверстанный) задача что бы я нажала на ссылку адресную и все работало))

может будут пара доработок за доп. плату) но сначала просто хочу что бы все работало

Ваша цена?

p/s есть копия сайта но нету дампа базы данных(так написал верстальщик, когда скидывал копию)