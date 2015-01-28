Правка работающего одностраничника

Сконвертировать стиль из формата 3.0 в формат 3.1 Стиль на основе http://www.artodia.com/phpbb-styles/phantom/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
1. поставить виджет обратного звонка и прямой московский номер.
3. заменить блок отзывов.
4. поменять кнопку заказа.
5. заменить видео.
Конкретика после получения задания
Срок - сегодня.
Связь через скайп.
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