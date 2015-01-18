Переверстать сайт

HTML-версткаЗавершен29 заявок439 просмотров
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Переверстать сайт под респонсив согласно дизайн макетам.

Требуется только верстка, на CMS натянем самостоятельно.

Верстка должна быть кроссбраузерной и валидной.

Подробности и макеты вышлю выбранному исполнителю.

9 лет назад
motociklizd
Олег 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$150
5 дней
Верстка была выполнена качественно, все правки вносились налету. В оговоренный срок мы уложились с учетом всех допов, которые возникали по ходу и версткой нескольких дополнительных страниц. В отличие от других верстальшиков с которыми мне приходилось работать, я не услышал слов "так невозможно сделать" и подобные оправдания отсутствия навыков или лени. Отличный исполнитель с богатым опытом разработки. Планирую обращаться в дальнейшем.
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Рекомендую!
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