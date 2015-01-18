Есть дизайн лэндинга, нужно сверстать сайт. Админка: рассматриваем разные варианты, предлагайте. Из функционала, который нужно будет реализовать: - форма онлайн-записи - слайдер - отзывы - привязка к яндекс-карте. Админка должна допускать будущее развитие сайта (из ЛП в полноценный сайт с разными страницами). Дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переверстать сайт под респонсив согласно дизайн макетам.
Требуется только верстка, на CMS натянем самостоятельно.
Верстка должна быть кроссбраузерной и валидной.
Подробности и макеты вышлю выбранному исполнителю.
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