Переверстать сайт

Верстка была выполнена качественно, все правки вносились налету. В оговоренный срок мы уложились с учетом всех допов, которые возникали по ходу и версткой нескольких дополнительных страниц. В отличие от других верстальшиков с которыми мне приходилось работать, я не услышал слов "так невозможно сделать" и подобные оправдания отсутствия навыков или лени. Отличный исполнитель с богатым опытом разработки. Планирую обращаться в дальнейшем.