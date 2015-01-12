Сделать сайт- landing-page

HTML-версткаЗакрыт38 заявок403 просмотра
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Есть дизайн лэндинга, нужно сверстать сайт.

Админка: рассматриваем разные варианты, предлагайте.

Из функционала, который нужно будет реализовать:

- форма онлайн-записи

- слайдер

- отзывы

- привязка к яндекс-карте.

Админка должна допускать будущее развитие сайта (из ЛП в полноценный сайт с разными страницами).

Дизайн отправим кандидатам на почту (просьба указывать e-mail в заявке, спасибо).

Требования: опыт и отзывы.

9 лет назад
yurkspb
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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