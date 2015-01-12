Верстка мини-сайта (landing page + внутренние страницы)

Необходим простенький дизайн по образу искомого сайта, настроить магазин "из коробки" и затем причесать мелочи по обоюдным договоренностям. Платформа - Joomla!, компонент магазина обсуждается. Оплата строго по факту, срок - не более 7 дней на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это лендинг и внутренние более простые страницы.
Из сложного: на лендинге есть черный оверлей (меню по типу hugeinc.com) и рыночный чарт (highcharts), который раскрывается на полный экран. Только desktop и мобильная версия. Исходник в psd, все по слоям.
Реализация Angular JS, оптимизация под Retina дисплей (иконки).
В архиве дизайн для оценки стоимости и срока работы.
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