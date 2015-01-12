Верстка мини-сайта (landing page + внутренние страницы)

Это лендинг и внутренние более простые страницы.

Из сложного: на лендинге есть черный оверлей (меню по типу hugeinc.com) и рыночный чарт (highcharts), который раскрывается на полный экран. Только desktop и мобильная версия. Исходник в psd, все по слоям.

Реализация Angular JS, оптимизация под Retina дисплей (иконки).

В архиве дизайн для оценки стоимости и срока работы.