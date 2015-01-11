Сайт агентства переводов

Нужно создать сайт под ключ (рассматриваются так же поэтапное создание, дизайн, верстка, программирование) для агентства переводов, http://tta-agency.com.ua/ - это ссылка на старый сайт, в новом сайте нужно сохранить логотип, а так же по возможности сохранить цветовую гамму .

Не надо писать сделаю за 500 долларов, не надо писать я готов (а) выполнить данный заказ, для начала предоставьте хотя бы эскиз, что бы было о чём разговаривать