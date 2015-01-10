Верстка сайта

$300
HTML-версткаЗакрыт33 заявки469 просмотров
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Верстка сайта http://vacantis.ru/

Задача - Вестка сайта + имплементация

то есть вы делаете вверстку и внедряете ее на сайт

Ограничение бюджета - 300 долл

1. Работу начинаем с верстки внутренней страницы.

Это страница резюме. Пример на сайте — http://vacantis.ru/display-resume/58663

Дизайн страницы резюме - http://joxi.ru/1bmoBOVHxYqOry

По этой странице определяем будем ли мы работать дальше

Предоплата для верстки данной страницы - 40 долл.

Постоплата - 10 долл.

На данный момент готов дизайн только для данной страницы.

Остальные страницы в работе. Поэтому исходники не готовы и показать их не могу.

2. Если верстка первой страницы устраивает - вношу предоплату 150 долл

и вы делаете верстку для всех страниц сайта.

3. Я принимаю работу и делаю окончательную оплату - 100 долл

Верстка сайта
9 лет назад
interdata
Сергей 
55 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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