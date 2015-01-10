1.Необходимо изменить страницу сайта (добавить колонку) 2.Необходимо настроить отправку коментов (шаблон уже написан) 3.Необходимо настроить форму обратной связи на сайте (контакты) Взят шаблон, надо его немного подредактировать, см. выше
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка сайта http://vacantis.ru/
Задача - Вестка сайта + имплементация
то есть вы делаете вверстку и внедряете ее на сайт
Ограничение бюджета - 300 долл
1. Работу начинаем с верстки внутренней страницы.
Это страница резюме. Пример на сайте — http://vacantis.ru/display-resume/58663
Дизайн страницы резюме - http://joxi.ru/1bmoBOVHxYqOry
По этой странице определяем будем ли мы работать дальше
Предоплата для верстки данной страницы - 40 долл.
Постоплата - 10 долл.
На данный момент готов дизайн только для данной страницы.
Остальные страницы в работе. Поэтому исходники не готовы и показать их не могу.
2. Если верстка первой страницы устраивает - вношу предоплату 150 долл
и вы делаете верстку для всех страниц сайта.
3. Я принимаю работу и делаю окончательную оплату - 100 долл
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