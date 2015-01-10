Нужна вёрстка меню категорий интернет-магазина

Есть магазин: microhobby.ru

Нужна вёрстка меню категорий товаров, т.е. вот этой части:

http://screenshot.su/show.php?img=239cf9dd23248ff0618fcf45eae1bd39.jpg

Необходимо учитывать:

1. Максимальное количество уровней = 4

2. Каждая ссылка имеет 3 состояния: обычная, активная (текущая категория/подкатегория), и с наведённой мышкой (hover?), необходимо обработать каждое из этих состояний так, что бы было понятно в какой категории мы сейчас находимся

3. Одна из главных задач - наглядное отображение информации, и чёткое отделение одних категорий от других,

а также чёткое разделение уровней категорий

От вас на выходе html-файл + css-файл со стилями, в движок внедрять не надо, сделаю самостоятельно.

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