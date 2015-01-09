Необходимо сделать правки

$200
HTML-версткаЗакрыт18 заявок414 просмотров
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Необходимо сделать правки. Прикрпляю подробное ТЗ.

Бюджет 10.000 рублей. Оставляйте заявки кто сейчас готов приступить.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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