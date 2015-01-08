Верстка сайта (моб. верcтка, jquery, wordpress)

Нужно сверстать сайт, на основе одностраничного лендинга. Должен быть адаптивный и кросбраузерный. Обязательно качественные работы и НЕ агенства.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественно сверстать сайт для мобильных устройств — (ювелирный салон, 16 страниц) и натянуть на wordpress. Возможна верстка отдельно и натяжка отдельно.
"Нужен верстальщик, быстрый как свет.
Работал чтоб сам, помощников нет.
Чтобы портфолио было отличное,
профессионал и цены приличные.
Графику надо уметь обработать, шрифты.
Все браузеры, стили должен знать ты.
Про интервалы, абзацы, отступы знаешь,
Валидатор использовать не забываешь.
Если ты любишь делать красиво,
Работать со мной будешь долго, счастливо! "
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