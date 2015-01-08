Поправить тему WP

Есть работающий сайт. Для него нужно обновить шаблоны главной и внутренней страницы. Макеты готовы в psd. Требуется качественная верстка. Система управления - HostCms. В освоении не сложная, но требующая некоторых знаний. Картинки главной и внутренней страницы по ...
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Добрый день.
Что нужно:
сменить фоновую картинку в шапке
сменить фоновую картинку в подвале
сменить лого
подобрать градиент под цвет новой фоновой картинки
подобрать цвет линий под фоновую картинку (форма, кнопки)
чуть подправить шрифты
убрать меню
посмотреть, чтобы после правок адаптивная верстка осталась в норме
разумеется новый лого, линии и т.п. могут с первого раза быть некорректны - то есть возможны правки по ходу
также возможен подбор картинки, если предложенная не подойдет (лого и картинка уже на другом рабочем сайте - взять от туда)
Оплата 300 руб. на вебмани.
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