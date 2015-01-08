Поправить тему WP

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HTML-версткаЗавершен3 заявки159 просмотров
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Добрый день.

Что нужно:

сменить фоновую картинку в шапке

сменить фоновую картинку в подвале

сменить лого

подобрать градиент под цвет новой фоновой картинки

подобрать цвет линий под фоновую картинку (форма, кнопки)

чуть подправить шрифты

убрать меню

посмотреть, чтобы после правок адаптивная верстка осталась в норме

разумеется новый лого, линии и т.п. могут с первого раза быть некорректны - то есть возможны правки по ходу

также возможен подбор картинки, если предложенная не подойдет (лого и картинка уже на другом рабочем сайте - взять от туда)

Оплата 300 руб. на вебмани.

9 лет назад
slimm5
Еремин 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$5
1 день
Все отлично. Я доволен.
Рекомендую.Оплата моментально,даже с бонусом.
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