Преобразовать текст из PDF в html

$20
HTML-версткаЗакрыт16 заявок410 просмотров
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Есть документы в PDF. Общий объем - 12 страниц.

Нужно извлечь текстовые абзацы и таблицы, и выдать их в виде HTML.

Абзацы должны быть оформлены тегами-

Списки -

    и

  • Таблицы

    . Объединные ячейки - colspan и rowspan. Дополнительно шапка таблицы должны быть офорлмена а тело таблицы

    Никаких дополнительных стилей и разметки быть не должно.

    Заголовки - h2

    Рисунки не нужны, колонититулы не нужны.

    Текст и таблицы с расставленными тегами должен выглядеть в браузере как исходное содержимое в pdf.

    пример содержимого PDF - в скриншоте (это 2 страницы)

    Цена в рублях - 1000 руб. (ЗА ПРОЕКТ В ЦЕЛОМ).

    БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

    СРОК - 1 день.

HTML
9 лет назад
pouzko1
Максим 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ADem-
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
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