Преобразовать текст из PDF в html

Есть работающий сайт. Для него нужно обновить шаблоны главной и внутренней страницы. Макеты готовы в psd. Требуется качественная верстка. Система управления - HostCms. В освоении не сложная, но требующая некоторых знаний. Картинки главной и внутренней страницы по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть документы в PDF. Общий объем - 12 страниц.
Нужно извлечь текстовые абзацы и таблицы, и выдать их в виде HTML.
Абзацы должны быть оформлены тегами-
Списки -
- и
-
Таблицы. Объединные ячейки - colspan и rowspan. Дополнительно шапка таблицы должны быть офорлмена а тело таблицы
Никаких дополнительных стилей и разметки быть не должно.
Заголовки - h2
Рисунки не нужны, колонититулы не нужны.
Текст и таблицы с расставленными тегами должен выглядеть в браузере как исходное содержимое в pdf.
пример содержимого PDF - в скриншоте (это 2 страницы)
Цена в рублях - 1000 руб. (ЗА ПРОЕКТ В ЦЕЛОМ).
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
СРОК - 1 день.
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