Сверстать фрагмент дизйана и внедрить на сайт.

$40
HTML-версткаЗавершен7 заявок179 просмотров
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Приветствую.

Необходимо сверстать обновленный фрагмент посадочной страницы и внедрить его в html страничку.

Скрипт лендинга, в которой необходимо внести изменения будет предоставлен исполнителю.

Бюджет 1000 руб. Оплата КИВИ, ЯД, ВМр.

Способы связи: только ICQ

Срок: 1 день.

9 лет назад
ruservise
Бондарев 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$40
1 день
Все было сделано в высоком уровне. Работа была готова через пару часов, после обращения. Также Сергей подправил ошибки в верстке. Спасибо.
Сотрудничеством доволен! Всем рекомендую этого заказчика.
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