Доработки и сопровождение сайта на Modx

Нужен программист для доработок и периодического заполнения сайта www.translatorsfamily.com

CMS Modx Revolution

В первую очередь нужно:

1) Добавить RSS feed для блога

2) На страницах блога изменить блок с кнопками для соц сетей.

3) Грамотно вставить изображения в текст. Я предоставлю изображения и напишу какие на какой странице должны быть + текст для alt тегов. Всего ок. 50 штук изображений.

4) добавить фавикон

5) Сделать верстку блога согласно новому дизайну. Шапка, футер и шрифт остаются такими же.

6) сделать верстку главной страницы по шаблону от моего дизайнера.

7) позже будем делать полный редизайн со сменой структуры сайта

8) позже будут еще доработки по функционалу

Кроме этого раз в неделю нужно публиковать по одной статье в блоге.

Оцените сколько все это будет стоить и укажите какой у Вас опыт работы с Modx.