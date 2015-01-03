Расставить соцметатеги на сайте.

Доброго времени суток, господа фрилансеры. На данный момент на сайте finwiz.ru при попытке запостить ту или иную страницу, соц сети "цепляют" все подряд, нужно расставить метатеги, что бы постился только контент. тело новости или блога и т.д. А не подвал банеры и т.д.