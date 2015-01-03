Нужно сделать верстку одной страницы на HTML + CSS. Максимально чистую. Сейчас данная верстка существует в адаптированном для drupal виде. Пример можно увидеть здесь: http://uaz4x4club.ru/stati (Если надо - могу выслать исполнителю шаблон, использующийся на данном сайте) Так же ...