Дизайн +html верстка

Сайт должен содержать следующие разделы:

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Пример сайта http://kopilka-bonus.ru/

-Цветовая гамма должна соответствовать логотипу http://s017.radikal.ru/i436/1501/74/b82dc69cea39.png

- В каждом разделе должна быть шапка.

- Отображение сайта на мобильных устройствах

- Сайт должен быть как можно легче и без Flash

-Так же не нужен сложный дизайн

Условия:

1 Регулярно присылать отчеты и быть всегда на связи

2 Сроки указываем сами

3 Готовность к дальнейшему сотрудничеству и расширению функционала

4 Предложить как минимум 3 варианта

Расчет будет в рублях без привязки к доллару.