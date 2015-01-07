Адаптивная верстка

$300
HTML-версткаЗавершен1 заявка148 просмотров
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Создать адаптивную верстку сайта

9 лет назад
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$300
10 дней
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за его профессионализм! Выполнил адаптивную верстку для сайта www.illusion-ds.net на высочайшем уровне и в сжатые сроки. Адекватный бюджет и творческий подход к работе. Все наши пожелания (даже те, которых не было в ТЗ) были услышены, за что ему большое спасибо!
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Рекомендую!
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