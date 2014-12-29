Сделать кнопку заказать звонок

$5
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Надо сделать кнопку "Заказать звонок" (WP 4.1)

http://www.viridom.by/ под номером телефона.

Кнопка должна соответствовать стилю и цветам сайта.

Поля: Имя и номер телефона.

Оповещение админов по емейл.

9 лет назад
gosuki11er
Матвей 
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад