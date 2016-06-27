gosuki11er

Матвей gosuki11er

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Занимаюсь продажами строительных материалов

Оплата только Яндекс Деньгами

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$31
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Монтаж заставки для Youtube канала

    Нужна видео заготовка под заставку, которую я буду вставлять при монтаже роликов. У меня юморной канал о спорте, походах, приключениях. Пример как у Кондрашева https://youtu.be/4HGgGe15JrM?t=40 , сделать это под Vegas ( 1080 50i). Подробнее по ...

    Видеомонтаж26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж видео для блогера (ютуб)

    Изучаю предложения по монтажу видео для своего ютуб канала. Примерный формат можете глянуть на самом канале:  https://www.youtube.com/channel/UCHlnSMLBkcA8NBKBsnAVixA Суть работы: я снимаю 1-3 видео в месяц и скидываю вам исходники, обычно материала на ...

    Видеомонтаж35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правка ошибок и адаптация под мобильные ус-ва HTML страницы

    Имеется сайт-одностраничник http://skunk.by/  Требуется адаптировать его под мобильные устройства и планшеты, он то в прицнипе написан на бутстрапе но как то криво все стало после наших манипуляций с фоном и тп. (под комп вроде все ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • ХТМЛ разметка для страницы сайта +правки небольшие по сайту

    Есть сайт http://disinfection.by/  , сверстан на Html голом. Надо привести в божеский вид внутренние страницы (точнее сделать одну страницу, дальше мы сами) То что имеется сейчас http://disinfection.by/ynichtozenie-klopov Надо привести все в читабельный вид, добавить теги ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна идея для картинки (оплачу годную идею) + отрисовать ее в векторе

    ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЗАДАНИЕ! Заявки только по делу! Есть сайт http://smell.by/ на нем после шапки есть инфо картинки 2 шт.  Откуда берутся неприятные запахи? и Как работает сухой туман? На данный момент ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внесение правок в ХТМЛ сайт (ленд)

    Сайт http://www.disinfection.by/ далее смотрим блок "Подробнее о наших услугах" - требуется вместо текста и картинки аккуратно всунуть ютуб видео что бы оно четко вписывалось и было по середине (примерно как на картинке в приложении). Далее под ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка HTML сайта из PSD шаблона

    ХТМЛ сайт с парой внутренних страниц. В приложении есть ТЗ и картинка дизайна. PSD файл с дизайном в наличии. Интересует: 1. Цена 2. Сроки 3. Гарантии качества ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать (настроить) форму заказа звонка на лэндинг

    Имеется HTML лэндинг http://disinfection.by/ на нем есть форма заказа звонка, она не работает. Надо сделать ее рабочей ( скорее всего дописать php тк его нету в документах) Готов заплатить за работу под ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправление ошибок сайта на WP

    Имеется сайт на Wordpress адрес лазертаг.бел При попытке обновления начало выдавать ошибку: Обновление не может быть установлено, потому что нам не удастся скопировать некоторые файлы. Обычно это связано с ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать версию WP сайта на другом языке

    Для выхода на новый рынок требуется создание версии сайта на иностранном языке (Литовский). Русская версия на движке WP  Перевод сделаем отдельно (можете предлагать до не дороже 7$ за 2000 симв.) Адрес сайта www.smell.by  ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт текстов на строительную тематику

    $5

    Для разделов на сайте нужны уникальные тексты. Рерайт из источников. Можно сокращать, текст должен быть не менее 300(СЛОВ) до 400+- Уникальность 90+ желательно 95+ Оплата только Яндекс деньги или банковский перевод ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Текст о строительной фирме

    Для публикации новости на портале требуется написать текст 1500 знаков с уникальностью 95%+ Текст о строительной фирме и упор на качественный монтаж монтаж кровли ее ремонт и замену. Сайт компании www.viriom.by ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контекстная реклама в гугле и яндексе

    Надо сделать рекламные компании в гугле и яндексе для проекта www.legen.by Рекламироваться будут работы компании. Полный список работ есть по ссылке http://legen.by/prices/  Шорт-лист основных направлений. Делаем на нашей почте 1) ...

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анализ сайта. Повышение конверсии.

    Требуется проанализировать сайт.  Визуальную и техническую сторону.  Надо выделить пункты по которым его можно улучшить. Скорее его визуальную часть. Предложения по повышению конверсии. Адрес сайта: www.viridom.by Компания занимается кровельными работами и ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки сайта на WordPress

    http://xn--80aajgjw2bq.xn--90ais/  На сайте надо будет добавить форму заказа звонка. Подправить верстку немного в одном месте.  ( Блок Мы предлагаем масштабные сценарные игры-квесты в реальности сползает при 100% масштабе) ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта строительной фирмы. WordPress

    Требуется создать сайт (дизайн и верстка) для строительной организации. Беларусь, Минск. Основной сайт на который будем ориентироваться: http://denalit.com/ На сайте будет галерея работ, отзывы, контакты, прайс. В целом все как ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать макет визитки

    Надо нарисовать креативную визитную карточку, не шаблон которых куча в интернете. Компания занимается кровельными и другими строительными работами. Сайт viridom.by Использовать цвета сайта (номера дадим), логотип тоже. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка и натяжка на CMS инет магазина

    Требуется сверстать и натянуть на одну из популярных цмс инет магазин.  Скрины главной прикрепил. Внутренние страницы будут но они стандартные ничего сложного. Одно из основных условий - возможности импорта товаров из ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Korsia
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$31
10 баллов
7 лет назад
Правка ошибок и адаптация под мобильные ус-ва HTML страницы
BootstrapHTML
Отличный заказчик. Лояльный, задачи ставит четко, оплата вовремя, общение прошло легко. Очень рекомендую!
Быстро, очень ответственно и недорого!
Ответный отзыв
yere1-ase
Сейран 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Внесение правок в ХТМЛ сайт (ленд)
Отличный заказчик, работа прошла без проблем.
Все быстро и четко, большое спасибо! Буду обращаться
Ответный отзыв
KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$31
10 баллов
8 лет назад
Верстка HTML сайта из PSD шаблона
HTML
Всё хорошо. Чёткое ТЗ. Быстрая оплата. РЕКОМЕНДУЮ
Все хорошо, по срокам даже немного раньше. Однозначно рекомендую
Ответный отзыв
Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Перевод текста на Литовский язык
Очень приятно сотрудничать!
быстро и качественно всегда на связи! Рекомендую всем
Ответный отзыв
olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$5
7 баллов
9 лет назад
Рерайт текстов на строительную тематику
Всё нормально.
Все окей
Ответный отзыв
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