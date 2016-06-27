gosuki11er

Нужна видео заготовка под заставку, которую я буду вставлять при монтаже роликов. У меня юморной канал о спорте, походах, приключениях. Пример как у Кондрашева https://youtu.be/4HGgGe15JrM?t=40 , сделать это под Vegas ( 1080 50i). Подробнее по ...
- Видеомонтаж26 заявокЗакрыт6 лет назад
Изучаю предложения по монтажу видео для своего ютуб канала. Примерный формат можете глянуть на самом канале: https://www.youtube.com/channel/UCHlnSMLBkcA8NBKBsnAVixA Суть работы: я снимаю 1-3 видео в месяц и скидываю вам исходники, обычно материала на ...Видеомонтаж35 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт-одностраничник http://skunk.by/ Требуется адаптировать его под мобильные устройства и планшеты, он то в прицнипе написан на бутстрапе но как то криво все стало после наших манипуляций с фоном и тп. (под комп вроде все ...Завершен7 лет назад
Есть сайт http://disinfection.by/ , сверстан на Html голом. Надо привести в божеский вид внутренние страницы (точнее сделать одну страницу, дальше мы сами) То что имеется сейчас http://disinfection.by/ynichtozenie-klopov Надо привести все в читабельный вид, добавить теги ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЗАДАНИЕ! Заявки только по делу! Есть сайт http://smell.by/ на нем после шапки есть инфо картинки 2 шт. Откуда берутся неприятные запахи? и Как работает сухой туман? На данный момент ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт http://www.disinfection.by/ далее смотрим блок "Подробнее о наших услугах" - требуется вместо текста и картинки аккуратно всунуть ютуб видео что бы оно четко вписывалось и было по середине (примерно как на картинке в приложении). Далее под ...Завершен8 лет назад
ХТМЛ сайт с парой внутренних страниц. В приложении есть ТЗ и картинка дизайна. PSD файл с дизайном в наличии. Интересует: 1. Цена 2. Сроки 3. Гарантии качества ...Завершен8 лет назад
Требуется собрать семантическое ядро сайта по оказанию услуг дезинсекции (удаление насекомых) Цену предлагайте.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется HTML лэндинг http://disinfection.by/ на нем есть форма заказа звонка, она не работает. Надо сделать ее рабочей ( скорее всего дописать php тк его нету в документах) Готов заплатить за работу под ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт на Wordpress адрес лазертаг.бел При попытке обновления начало выдавать ошибку: Обновление не может быть установлено, потому что нам не удастся скопировать некоторые файлы. Обычно это связано с ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Перевод текстов с сайта www.smell.by Пока интересует цена.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для выхода на новый рынок требуется создание версии сайта на иностранном языке (Литовский). Русская версия на движке WP Перевод сделаем отдельно (можете предлагать до не дороже 7$ за 2000 симв.) Адрес сайта www.smell.by ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Для разделов на сайте нужны уникальные тексты. Рерайт из источников. Можно сокращать, текст должен быть не менее 300(СЛОВ) до 400+- Уникальность 90+ желательно 95+ Оплата только Яндекс деньги или банковский перевод ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для публикации новости на портале требуется написать текст 1500 знаков с уникальностью 95%+ Текст о строительной фирме и упор на качественный монтаж монтаж кровли ее ремонт и замену. Сайт компании www.viriom.by ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо сделать рекламные компании в гугле и яндексе для проекта www.legen.by Рекламироваться будут работы компании. Полный список работ есть по ссылке http://legen.by/prices/ Шорт-лист основных направлений. Делаем на нашей почте 1) ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется проанализировать сайт. Визуальную и техническую сторону. Надо выделить пункты по которым его можно улучшить. Скорее его визуальную часть. Предложения по повышению конверсии. Адрес сайта: www.viridom.by Компания занимается кровельными работами и ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://xn--80aajgjw2bq.xn--90ais/ На сайте надо будет добавить форму заказа звонка. Подправить верстку немного в одном месте. ( Блок Мы предлагаем масштабные сценарные игры-квесты в реальности сползает при 100% масштабе) ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать сайт (дизайн и верстка) для строительной организации. Беларусь, Минск. Основной сайт на который будем ориентироваться: http://denalit.com/ На сайте будет галерея работ, отзывы, контакты, прайс. В целом все как ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Надо нарисовать креативную визитную карточку, не шаблон которых куча в интернете. Компания занимается кровельными и другими строительными работами. Сайт viridom.by Использовать цвета сайта (номера дадим), логотип тоже. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется сверстать и натянуть на одну из популярных цмс инет магазин. Скрины главной прикрепил. Внутренние страницы будут но они стандартные ничего сложного. Одно из основных условий - возможности импорта товаров из ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад