Анализ сайта. Повышение конверсии.

Требуется проанализировать сайт. Визуальную и техническую сторону.

Надо выделить пункты по которым его можно улучшить. Скорее его визуальную часть. Предложения по повышению конверсии.

Адрес сайта: www.viridom.by Компания занимается кровельными работами и продажей кровельных материалов.

Так же с предложениями по улучшению, предлагайте цену за которую вы их выполните (если нужен дизайн и верстка).