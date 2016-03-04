Анализ сайта. Повышение конверсии.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки144 просмотра

Требуется проанализировать сайт.  Визуальную и техническую сторону. 

Надо выделить пункты по которым его можно улучшить. Скорее его визуальную часть. Предложения по повышению конверсии.

Адрес сайта: www.viridom.by Компания занимается кровельными работами и продажей кровельных материалов.

Так же с предложениями по улучшению, предлагайте цену за которую вы их выполните (если нужен дизайн и верстка).

9 лет назад
gosuki11er
Матвей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Анализ юзабилити сайта

    Требуется проанализировать сайт удобство и предложить улучшения. Предоставляем доступ к метрике. Предлагайте цены и желательно примеры таких аудитов. Отчет должен быть развернутым и красиво оформленым

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тестирование игры (android)

    Добрый день! Необходимо протестировать прохождение уровней головоломки (Android 4.4+) и заполнить отчет о сложности (для каждого уровня указать потраченное время, кол-во попыток, кол-во ходов).  Всего 25 уровней, на каждый 1-2 минуты. ...

    Android
    Тестирование сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Посмотреть сайт worksforme.ru

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, посмотрите сайт http://worksforme.ru сайт для поиска заказов с различных бирж фриланс, если найдете ошибки или что то предложите добавить пишите на почту

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тестирование онлайн сервиса поиска и заказа круизов

    http://www.skyway.kz/ Серая форма слева, закладка "Круизы" Оригинальный поиск круизов http://www.mvoyage.com.ua/ Требуется тестировать сам онлайн на его корректность и в сравнении с оригиналом Браузеры для тестирования: ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анализ сайта, изменение и доработка.

    Необходимо провести полный анализ сайта logiterm.com.ua. Определить наличие ошибок, и необходимость доработки. Настроить гугл аналитику. Провести необходимые работы по оптимизации сайта. Сделать некоторые правки в наполнении. Периодическая поддержка сайта, редактирование текста, добавление фотографий, установка ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • QA Engineer (Тестировщик)

    Компании работающей в области продвижения и продаж программного обеспечения для ru/eng рынков для удаленной работы требуется QA Engineer (Тестировщик), для обеспечения качества технически непростого web-проекта. Суть в том, чтобы не клиент искал баги в нашей ...

    CSSHTML
    Тестирование сайтов54 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Есть сайт, онлайн кинотеатр на вордпресс, время загрузки сайта по разным тестам 10-16 секунд. Нужно найти причину такой долгой загрузки и по максиму это оптимизировать. Вплоть до смены хостинга, ...

    WordPress
    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад