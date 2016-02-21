Тестирование онлайн сервиса поиска и заказа круизов

http://www.skyway.kz/

Серая форма слева, закладка "Круизы"

Оригинальный поиск круизов http://www.mvoyage.com.ua/

Требуется тестировать сам онлайн на его корректность и в сравнении с оригиналом

Браузеры для тестирования:

ФФ,Хром,ИЕ, Сафари (указать точные версии браузеров)

Основной тест делаем в ФФ

В отчете указать

1. алгоритм тестирования - что проверяли

2. багрепорт с указанием к чему замечания, как воспроизвести и версия браузера, со скриншотом

Текстом описать проблему и снабдить скриншотом.

Скриншоты делать через http://prnt.sc/ или аналог, загружая в облако.

На скриншотах показать красным прямоугольником проблемную область и указать на нее красной стрелкой по направлению из левого верхнего угла.

Так же стрелками указывать последовательность действий, предшествующую сбою.

Пример http://prnt.sc/a1zscj

При тестировании в сравнении на экране нужно показать сразу обе версии

http://prnt.sc/aa6qq5

В тестировании все время консоль браузера держать открытой, и при необходимости включать ее экран скриншота.

Отчет писать в ГуглДок (нужен гмэйл для доступа)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7DUS9wjv0wsjJyCgVDRn1HqRdvSDy-PAk4LAFVO5Zo/edit?usp=sharing