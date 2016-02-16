Настроить деплой PHP+MySQL из Гитхаба

Есть проект настроенный под Travis CI (могу рассмотреть замену данного сервиса на Jenkins или другой)

1. Требуется настроить 2 вида деплоя из репозитория на сайт

1.1. Полный деплой. Разворачиваются все файлы. Создается база данных и импортируется весь дамп. Дамп хранится и версионируется также в гите.

1.2. Апдейт уже развернутого сайта. Обновляются только файлы, измененные со времени последнего деплоя. Аналогично и с sql-базами - нет смысла импортировать весь дамп при каждом апдейте.

1.2.1. По умолчанию деплоятся только изменения структуры данных. Но можно задать имена таблиц, в которых важны также и сами данные.

2. Отсюда вытекает определенный порядок commit и push.

2.1. При каждом коммите в локальном репозитории сохраняется база данных. Точнее только ее изменения. А еще точнее изменения той ее части, которая требует обновления. То есть структура+данные для определенных таблиц (п.1.2.1.) или только структура для всех остальных таблиц.

3. Указанный ниже проект легко клонируется на локалхост (Denwer) и при этом на локалхосте развернется база данных.

* Задание не жесткое. Готов пересмотреть любой из пунктов.

* Доступ к сайту по FTP (желательно) или по SSH (если это оправдано).

* Работаем с проектом https://github.com/Wasage/php или можно создать другой.

Если по каким-то причинам не устраивает Безопасная сделка, то рассмотрю любой другой удобный для Вас вариант гарантий и оплаты.