Восстановить сайт и обезопасить от вредных дыр

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок167 просмотров

Есть сайт http://b-hom.ru/  который был взломан, его надо почистить и восстановить и устранить дыры.

9 лет назад
loziknik1987
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров