Web не грузися на wordpress

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Закрыт5 заявок177 просмотров

Перестал грузится сяйт на wordpress, hosting hostinger.ru premium , меня уже не раз перекидывали с одного сервера на другой но скорость не

улучшилась, подключил wp cache тоже не помогает,

предпологаю проблема в theme или в скриптах..протестировать и исправить http://apartsalou.com/ru/

WordPress
9 лет назад
demiandreu
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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