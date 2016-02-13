Web не грузися на wordpress

Перестал грузится сяйт на wordpress, hosting hostinger.ru premium , меня уже не раз перекидывали с одного сервера на другой но скорость не

улучшилась, подключил wp cache тоже не помогает,

предпологаю проблема в theme или в скриптах..протестировать и исправить http://apartsalou.com/ru/