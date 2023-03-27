Андреев Димитрий demiandreudemiandreu
43 годаИспания/Барселона
8 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Перевод текста с русского на испанский
Проживании в Испании более 12 лет, перевод текста с испанского на русский и наоборот.
Портфолио
- SEO как в россии так и Испании196 просмотров
- CMS Wordpress187 просмотров
- Сайт на HTML адаптивный дизайн167 просмотров
- Перевод текста с русского на испанский268 просмотров
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Социальные сети (SMM и SMO)
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Поисковые системы (SEO)
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Системы управления (CMS)
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Переводы
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HTML-верстка
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#3285