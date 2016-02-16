На сайте с cms joomla удалить вирус

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок182 просмотра

На сайте cms joomla (3.15) удалить вирус ganteng и другие(если есть) и восстановить работоспособность сайта 

Joomla
9 лет назад
markiza2
51 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров