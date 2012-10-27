markiza2

Алексей Алешин markiza2

 
50 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка 1C

    BAS Управління торгівлею 3.2 1. В приходных, расходных, возвратных накладных включить столбец "Марка (Бренд)" в т.ч в печатной форме 2. Загрузить номенклатуру из файла .xlsx 3. Поиск по артикулу осуществлять без учета регистра, спецсимволов, пробелов

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ошибка при переносе сайта или почты

    При переносе сайта ИМ на другой хостинг и одновременном переносе корп. почты на google- перестали приходить все подтверждения клиенту (о регистрации, сделанном заказе и т.п) и перестали приходить такие же подтверждения на корп. адрес. Название ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Mkz.co.ua

    Необходимо сделать: 1. редизайн сайта и верстку 2.при переносе сайта на новый хостинг при регистрации на сайте перестало приходить подтверждение на e-mail клиента.надо починить

    Редизайн сайта
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Mkz.co.ua

    Необходимо сделать: 1. редизайн сайта и верстку 2.при переносе сайта на новый хостинг при регистрации на сайте перестало приходить подтверждение на e-mail клиента.надо починить Уточнение: ограничений по бюджету нет, но полученные мной ценовые предложения веблансеров не дешевле предложений ...

    Редизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-визитка

    Добрый день! Интересует стоимость создания сайта-визитки. 16 страниц (в основном это таблицы с тех.характеристиками оборудования).Наполнение страниц в txt и doc полностью готово. Могу выслать на почту.

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
falcon3310
Грешников 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Ошибка при переносе сайта или почты
Было приятно работать с заказчиком. Задача была поставлена достаточно четко, предоставлены все необходимые доступы к сайту и почте. Заказчик, хоть и не находился на рабочем месте, но был постоянно доступен в телефонном режиме, что дало возможность решать все вопросы оперативно. Оплата по факту, вовремя, без задержек. Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рекомендую как высококвалифицированного специалиста. Была устранена ошибка в администрировании и ошибка в скрипте (РНР) сайта на самописной CMS. Работа была выполнена всего за несколько часов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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MIG2011
Игорь 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Сайт-визитка
Все прошло Хорошо
Сайт был создан ранее заявленного срока, все мои пожелания были учтены. Профессиональная работа. Рекомендую.
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