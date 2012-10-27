Было приятно работать с заказчиком. Задача была поставлена достаточно четко, предоставлены все необходимые доступы к сайту и почте. Заказчик, хоть и не находился на рабочем месте, но был постоянно доступен в телефонном режиме, что дало возможность решать все вопросы оперативно. Оплата по факту, вовремя, без задержек. Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.