создать сайт такого же типа и функциональности как www.botaniks.ru
Сайт-визитка
Добрый день!
Интересует стоимость создания сайта-визитки. 16 страниц (в основном это таблицы с тех.характеристиками оборудования).Наполнение страниц в txt и doc полностью готово.
Могу выслать на почту.
Выбранный исполнитель
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